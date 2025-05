Passa in consiglio la concessione in locazione del sito tra via E. Porrino angolo via Bostares, si oppone la minoranza e un “no” arriva “perfino dalla stessa maggioranza”, “esprimendo così tutto il suo disappunto, una contrarietà che comprendiamo fino in fondo e che manifesta di fatto un ascolto e una condivisione venuta a mancare” spiegano i consiglieri di SiAmo Pula.

Non solo: “A pochi centinaia di metri dalla imminente “antenna della discordia”, vi è già la presenza di un medesimo dispositivo che potrebbe benissimo essere sublocato, evitando così la realizzazione del nuovo impianto e i suoi effetti sui propri concittadini e non solo. L’area è già abbondantemente sottoposta all’esposizione dei campi a radiofrequenza ed elettromagnetici, tanto che, in alcuni casi, sono previsti degli indennizzi ben specifici”.

Una scelta per niente condivisa, dunque, che diventa oggetto di una nuova divergenza tra le parti politiche che siedono in consiglio. L’area verrà concessa per 9 anni, 10 mila euro circa è il canone annuale per un solo gestore che aumenterebbe del 30% in caso di sublocazione. “Ricordiamo agli assessori che i residenti, gli studenti e gli atleti esigono maggior tutela e attenzione, necessitano di luoghi assolutamente salubri, un canone di affitto non può essere anteposto alla salute pubblica, è del tutto inconcepibile” proseguono Ilaria Collu, Emanuele Farneti, Marco Sarais, Claudia Casula e Angela Mascia. “È impossibile individuare un luogo meno appropriato”.