A Pula ripartono i corsi di formazione obbligatori per le attività imprenditoriali

Riprende il rapporto di collaborazione con la Confartigianato Sud Sardegna con cui l’Assessorato alle Attività Produttive, guidato dall’Assessore Zucca, intende supportare le realtà economiche del territorio fornendo corsi di formazione obbligatori.

“Ci siamo resi conto” afferma l’Assessore Zucca, “che molte attività imprenditoriali non possedevano le abilitazioni date dai corsi obbligatori. Abbiamo per questo ritenuto necessario di fornire questo servizio essenziale per il corretto sviluppo delle attività aziendali del nostro territorio”. Il progetto, che ha preso il via con i corsi DVR prosegue con le attività formative con:

– Corsi RSPP per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivolto ai datori di lavoro;

– Corsi di AGGIORNAMENTO RSPP per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivolto ai datori di lavoro

– Corso LAVORATORI per attività con codice ATECO rientranti nel Rischio Basso-Medio Alto

– Corso di AGGIORNAMENTO LAVORATORI per attività con codice ATECO rientranti nel Rischio Basso-Medio Alto

I percorsi formativi verranno erogati a distanza. Gli orari e la frequenza verranno concordate con le aziende. I corsi saranno avviati una volta raggiunto il numero minimo di 10 persone e fino ad un massimo di 20.

“La nostra Amministrazione ha destinato 8.500 € per 4 corsi professionali, rimarcando la vicinanza agli esercenti che soprattutto in questo periodo hanno bisogno del supporto burocratico ed economico” afferma la Sindaca Carla Medau.