A Pasquetta riparte il trenino verde: un viaggio emozionante nel cuore della Sardegna

Riparte con una nuova gestione e fa subito il tutto esaurito. Il lunedì di Pasquetta primo viaggio turistico del Trenino Verde della Sardegna sotto le insegne della neonata e omonima Fondazione che vede la partecipazione di 43 sindaci dell’Isola.

Si comincia lunedì 1 aprile nel Nuorese con la Macomer-Bosa, già sold out, e la Tempio-Arzachena, in Gallura. Un viaggio esperienziale lungo una linea a scartamento ridotto che attraversa mare colline e montagne, panorami di grande bellezza, scorci, vigneti, ulivi, siti archeologici, chiese campestri, a bordo della carrozza d’epoca, la Bauchiero del 1913, dove saliranno tanti turisti, numerosi gli stranieri. Un grande attrattore turistico per il quale la “Fondazione Trenino verde storico della Sardegna” presieduta da Elso Rei ha in programma, a breve termine, la presentazione della candidatura a patrimonio Unesco. Anima della fondazione e soci fondatori Arst e gli enti locali con una sessantina di comuni interessati al tracciato.