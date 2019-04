Nuoro scende in piazza contro il femminicidio e per ricordare Romina Meloni, la 49enne uccisa a colpiti di pistola dal suo ex marito. Con anche la partecipazione del gruppo femminista “Non una di meno” il corteo si è snodato per le vie del capoluogo barbaricino. Tantissima la commozione mista a rabbia per l’ennesima donna uccisa. Come si vede nella foto pubblicata da “L’eco di Barbagia”, non solo donne ma anche tanti uomini tra i partecipanti.