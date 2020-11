A Isili il Coronavirus corre, 92 persone contagiate: due sono all’ospedale

Sono in aumento, ancora, i casi di Coronavirus a Isili. Gli ultimi dati ufficiali, forniti dal dipartimento di prevenzione dell’Ats al sindaco Pilia, continuano ad essere preoccupanti: “Complessivamente i casi positivi in isolamento sono 92 di cui 2 ricoverati in ospedale a Cagliari”. La quasi totalità degli isilesi contagiati si trova quindi nella propria abitazione. Intanto, vanno avanti a ritmo serrato i controlli sulla popolazione. Tanti i test eseguiti oggi, e gli screening sono destinati a proseguire.

“Questa mattina l’Ats ha provveduto ad effettuare circa 70 tamponi alla popolazione isilese, sulla base delle liste dei ‘primi contatti’ con i positivi, elaborate dalla stessa azienda sanitaria”, osserva il sindaco. “Nei prossimi giorni verranno organizzate altre ‘sedute’ dall’Ats”.

