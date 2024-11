A Gonnosfanadiga una raccolta per giochi e pennarelli a favore dei bimbi oncologici del Microcitemico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lottano più che mai, con una forza incredibile, tra quelle pareti dell’ospedale dove medici e infermieri fanno di tutto per restituirli alla vita di tutti i giorni. Trascorrono le giornate tra cure e medicine, abbracci e sorrisi non mancano mai, come il pensiero di tutti coloro che, con varie iniziative, vogliono far sentire la vicinanza a chi deve fare i conti con la malattia. Ecco allora che le iniziative si susseguono, soprattutto nei periodi in cui le feste sono un appuntamento fisso, scandite nel calendario, contrassegnate di rosso. Giochi, materiale didattico servono in abbondanza, anche perché le novità ai bambini piacciono tanto. Da Gonnosfanadiga ogni anno arriva un carico colorato, per strappare un sorriso e regalare un momento di svago ai bambini ricoverati: barattoli posizionati all’interno delle attività commerciali che, una volta recuperati, andranno nelle mani di chi si occuperà ad acquistare i beni. “So che anche quest’anno sarete in tanti a contribuire” spiega una delle promotrici dell’iniziativa.