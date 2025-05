Il prestigioso evento culturale si terrà venerdi 23 Maggio ad Elmas, alle ore 16.30 presso la sede dell’Accimo (“Associazione Culturale Cittadini del Mondo”) in via Natta 21, nella Zona Industriale Est., Cagliari-Elmas, evento facente parte delle iniziative previste nel Progetto di Ricerca sul Ruolo della Sardegna nel Mediterraneo Occidentale.

Il tema oggetto dell’incontro sarà il “Verde Urbano”, per il suo ruolo fondamentale che assume nei cicli ecologici, dai quali dipendono numerosi servizi ecosistemici. La sua gestione, se proposta nella maniera più adeguata, tende ad assumere ormai un’importanza significativa per l’immagine della città di cui rappresenta una vetrina in funzione dell’evoluzione nella stessa architettura urbana e nella cultura ambientale.

Aprirà i lavori, alle ore 16.30, la Presidente dell’Accimo Dott.ssa Caterina Marongiu, cui seguirà alle 17.00 l’intervento del Prof. Gianluigi Bacchetta dell’Universita’ di Cagliari, che trattera’ il tema “Alberi e Vegetazione Urbana”.

Alle 17.30, il Prof. Gianraffaele Loddo e l’Ing. Daniela Ludoni (D.I.C.A.AR Università di Cagliari) approfondiranno l’argomento “Architettura e verde urbano”, cui seguirà, alle 18.00, l’intervento del Dott. Filippo Paoli, Cosigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari, sul tema “Il verde funzionale”.

Alle 18,30, il geomorfologo Dott. Antonio Franco Fadda e l’ esperto in fotografia Marco Serra, tratteranno l’argomento delle disponibilità idriche del sottosuolo cagliaritano e l’evoluzione del verde nell’area urbana, nelle fotografie degli ultimi 150 anni. A seguire, intorno alle 19.00, si aprirà la discussione con i presenti.

Un grande evento culturale che l’Accimo, tra le sue diverse iniziative, proporrà ancora una volta al pubblico con il fine di approfondire l’importante aspetto del Verde Urbano di Cagliari che, come capoluogo dell’isola, ha il dovere di proporsi attivamente come esempio da seguire, nell’ intento di stimolare nuove consapevolezze sulle potenzialità che la Sardegna ha di svolgere un ruolo sempre più significativo in ambito mediterraneo, dal punto di vista culturale ed ambientale.

Nel segno ormai della linea di promozione della cultura ambientale perseguita dall’Accimo, i partecipanti potranno liberamente ritirare delle pubblicazioni attinenti al tema trattato dal Convegno, mentre ai professionisti sarà riservata la rara carta idrogeologica di Cagliari in scala 1:10.000.

Un appuntamento di grande prestigio, trattato da studiosi e tecnici esperti della materia, per approfondire un tema che interessa da vicino tutta la collettività, assolutamente da non perdere.