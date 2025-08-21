Al parco della Ex Vetreria di Pirri si accendono i riflettori sulla prima data della manifestazione “A Cuncordias”, in programma venerdì 22 agosto e il 27 settembre, alle ore 20.00. Un’iniziativa tanto attesa che unisce la musica dal vivo e la valorizzazione della tradizione sarda con la comunità locale.

Fortemente voluto dalla Municipalità di Pirri l’evento è organizzato dall’associazione culturale Symponia che dal 2013, attraverso una collaborazione sinergica di un gruppo di musicisti, organizza iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative animata dal desiderio di attribuire un significato sociale e aggregativo alla cultura e alla musica, offrendo così alla comunità occasioni di incontro e crescita collettiva. Gli artisti che orbitano attorno all’associazione hanno posto particolare attenzione alle espressioni legate alle tradizioni della Sardegna, in particolare dedicandosi allo sviluppo e alla diffusione di progetti che riguardano le tradizioni folkloriche, la cultura e la storia sarda, promuovendo la musica locale e valorizzando l’opera, l’immagine e l’ingegno degli artisti, senza limiti di genere o stile.

“Questa iniziativa rappresenta per noi un momento molto importante”, commenta la presidente della Municipalità Maria Laura Manca, “già da tantissimi anni la Municipalità collabora con l’associazione Symponia anche attraverso il Patto Educativo di Comunità con l’biettivo di offrire ai giovani, anziani e bambini l’opportunità di avvicinarsi alla tradizione valorizzando la lingua e la cultura sarda. In particolare, questa iniziativa ha l’obiettivo di mettere al centro la creatività degli artisti locali espressa attraverso la musica delle launeddas e i balli sardi, compresa la poesia cantata, espressioni artistiche che caratterizzano Pirri”, e aggiunge, “l’idea di farlo al parco della Ex Vetreria nasce proprio dalla volontà di creare un appuntamento fisso un po’ come si faceva un tempo con i balli in piazza, per creare momenti di socialità e di aggregazione sociale. Nei prossimi mesi”, conclude Manca, “con l’inizio dell’attività consiliare sarà mia cura proporre al Consiglio e alla Commissione competente l’avvio di un iter per chiedere l’intitolazione di una piazza o di una via a Emanuele Marceddu, noto suonatore di launeddas e originario di Pirri”.

La manifestazione “A Cuncordias”, organizzata con il contributo dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, è concepito per favorire l’incontro tra la comunità locale e le tradizioni popolari.

La serata inaugurale del 22 agosto, alle ore 20, vedrà sul palcoscenico l’associazione Ballu Tundu di Maracalagonis, composta da Orlando ed Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Bruno e Asael Camedda e Gianmichele Lai. Il secondo appuntamento, previsto per il 27 settembre, ospita il gruppo Folk&Roll, formato da Jonathan Della Marianna, Davide Pudda, Federico Di Chiara, Luigi Cordeddu e Fabio Carta.