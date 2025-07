E c’è chi sottolinea la frustrazione: “Se arrivo alle 8 e sono già piazzati, vuol dire che li hanno messi la sera prima. Io mi alzo presto, faccio un’ora di macchina: non è giusto che il mio sacrificio venga annullato da chi arriva alle 11 dalle villette lì vicino”. Per molti, si tratta di una vera prepotenza: “È normale occupare uno spazio pubblico senza usarlo, solo per garantirsi un posto in prima fila? È una mancanza di rispetto”. E ancora: “La spiaggia è di tutti. Se ti sposti per mangiare e torni dopo ore, non puoi lasciare l’ombrellone. Peggio ancora se lo lasci per il giorno dopo”. Il clima, in certi casi, si fa teso: “Sempre più incivili in spiaggia, si rischia la rissa ogni volta. I controlli? Inesistenti. Ognuno fa quello che vuole”. Alcuni sono più tolleranti, altri meno. L’estate sarda si infiamma anche su questo. Ma per molti la misura è colma: serve far rispettare le regole e garantire a tutti lo stesso diritto di stendere l’asciugamano.

È diventata la nuova “moda” delle spiagge sarde, ma fa infuriare (giustamente) tanti bagnanti: ombrelloni piantati all’alba, o addirittura lasciati dalla sera prima, per tenere il posto a chi arriverà comodo ore dopo. Succede a Costa Rei, ma anche in tante altre località dell’Isola. E sui social esplode la rabbia. “Fate come faccio io ogni volta”, scrive un utente. Glieli tolgo e li poggio da una parte. Naturalmente mi metto lì”. C’è chi la vive come una battaglia per il rispetto: “Il problema è che li lasciano in spiaggia dalla sera prima, e questa è una scorrettezza”. Un altro ricorda: “Dopo le 20 è vietato da ordinanza lasciare attrezzature: vanno sequestrate, come già accaduto anni fa con un rastrellamento a tappeto”. Ma non tutti conoscono, o rispettano, le regole. “È una questione di civiltà. Se in una spiaggia lunga solo 200 metri tutti facessero così, nessun altro potrebbe godersela. Bisogna guardare oltre le proprie comodità”, riflette una lettrice.