A Carbonia inaugurata la via dedicata a Gisella Orrù, la Sindaca: “La nostra comunità non la dimenticherà mai”

Inaugurata la via Gisella Orrù a Carbonia: “un modo per dirle che tutta la città non la dimenticherà. Quel nome e quel viso sono scolpiti in tutti noi” spiega la sindaca Paola Massidda. Nel luglio del 1989 venne strappata alla vita la sedicenne Gisella, finita nel mirino di criminali senza scrupoli che tentarono perfino di occultare il suo corpo. Oggi, una via dedicata a lei nel tratto di strada compreso tra via Abruzzi e via D’Annunzio, per non dimenticare e per non dimenticarla. Un anno fa l’amministrazione comunale ha inoltrato la richiesta in occasione del trentennale dalla sua morte; dopo esser stata esaminata dalla Prefettura di Cagliari e dalla Deputazione di Storia Patria della Sardegna è stato emesso il parere favorevole. https://www.castedduonline.it/carbonia-ricorda-per-sempre-gisella-orru-intitolata-una-via-alla-16enne-uccisa-nel-1989/