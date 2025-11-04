Prende il via questo pomeriggio all’Auditorium del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” il Premio Nazionale delle Arti, la manifestazione promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca che per la terza volta ha scelto Cagliari come sede di una sezione del concorso: quest’anno, come nel 2022, quella dedicata alla direzione d’orchestra. Oggi, martedì 4 novembre dalle 15 alle 19 in Auditorium, l’inizio delle semifinali. Domani, 5 novembre, sempre fra le 15 e le 19, la giuria presieduta da Gianna Fratta dovrà scegliere i tre direttori d’orchestra che giovedì 6 novembre nella prova finale si contenderanno la vittoria sulle note di Mozart, Beethoven, Mendelssohn e Kodaly. Intanto si deve registrare un forfait fra i cinque semifinalisti: il Covid ha lasciato a casa Annachiara Capogni, del Conservatorio di Teramo. Al suo posto arriva dal Conservatorio di Padova Raimondo Capizzi. L’ingresso alle semifinali e al concerto di giovedì 6 novembre alle 19:30 è libero e gratuito.