A Cagliari il film “Solo cose belle”

Un sabato sera incontro a Cagliari una donna in difficoltà che scappa da una situazione molto particolare. Mi racconta la sua storia e il motivo per cui si trova in città. Cerchiamo di capire, assieme, cosa fare. Iniziamo a bussare a tutte le porte possibili e immaginabili: cerchiamo un posto dove farle passare la notte. Niente da fare. Qualcuno neanche ci apre la porta: Andate dagli assistenti sociali – ci dicono guardando dallo spioncino – e rispondo: Ma oggi è sabato, prima di lunedì non è possibile far nulla. Dove dorme questa donna stanotte e domani? Nessuna risposta; oppure: non abbiamo posto, ci dispiace… strutture con decine di camere vuote!

Poi penso a una Casa di Pronta Accoglienza della Comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi. Chiamiamo e mi dicono di andar da loro: Venite pure, anche subito. Vediamo cosa si può fare. Incredulo e con una donna molto impaurita dopo le tante porte chiuse, ci rechiamo immediatamente in comunità. La donna è stata accolta e ha iniziato un percorso stupendo. Oggi ha una sua vita e non deve più scappare da nulla.

Ma quanti di noi a Cagliari, conoscono questa realtà? La Comunità ha in città due case: non solo la pronta accoglienza di cui vi ho raccontato ma anche una Casa Famiglia… oltre che altre realtà in Sardegna e, naturalmente in tutto il mondo.

Da venerdì 24 maggio, alle 17 e alle 19.15, al Cinema Odissea in viale Trieste 84 a Cagliari, verrà proiettato il film “Solo cose belle” ispirato alle case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII. Un’occasione per sorridere, commuoversi e riflettere su un’esperienza che mette al centro l’accoglienza e la condivisione di vita. Ma è anche un’occasione unica per conoscere una realtà speciale che tanto bene fa, nella nostra bellissima città.

Sito ufficiale: https://www.solocosebelleilfilm.it/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=f93Y_So8QDI