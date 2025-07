Differenziamo insieme di più e meglio con l’ECOBOLARIO

Il 2025 sarà un anno importante per la raccolta differenziata a Cagliari: con il nuovo affidamento del servizio e varie attività di sensibilizzazione, l’Amministrazione comunale punta a raggiungere progressivamente l’80% di raccolta differenziata.

Un traguardo oggi possibile grazie alla consapevolezza ormai diffusa sul sistema porta a porta, alla presenza di due ecocentri permanenti e due mobili, delle isole ecologiche urbane, del servizio di corriera ecologica per il centro storico, della App AligApp e del sito cagliariportaaporta che consentono di orientare le informazioni e ridurre gli abbandoni.

L’Ecobolario diventa così uno strumento centrale per informare e semplificare le scelte quotidiane, aiutando a separare e conferire correttamente i rifiuti in ogni mastello o busta, senza errori.

Un alleato per ogni cittadino

Oggi i cittadini svolgono un ruolo attivo e determinante nella filiera del riciclo, e l’Ecobolario diventa la guida sempre a portata di mano per correggere dubbi o piccoli errori, migliorando la qualità dei rifiuti avviati al riciclo e riducendo progressivamente la frazione indifferenziata.

Un esempio pratico?

Dopo aver consumato una pizza da asporto capita di avere dubbi sul corretto conferimento del cartone che l’ha contenuta perché rimane sempre un po’ sporco. Come fare? In realtà, ci si “incarta” per niente: il contenitore della pizza va gettato insieme alla carta, come un normale cartone da imballaggio, anche se leggermente unto. Non vanno conferiti insieme al cartone eventuali avanzi di cibo (dalla mozzarella, al peperone!) che vanno nella raccolta dell’umido. Riassumendo: il cartone va messo nel contenitore per la carta; solo la parte del cartone eventualmente rimasta intrisa di olio va ridotta di ingombro e inserita nell’umido.

Il primato di Cagliari nella differenziata

Non è un caso se Cagliari è oggi al primo posto tra le Città Metropolitane in Italia, con più del 75% di raccolta differenziata. Ogni giorno 150 mezzi e 450 operatori su più turni lavorano per garantire un servizio puntuale, con un Centro informazioni sempre attivo.

Dove trovare l’Ecobolario

Puoi consultare la nuova edizione sul sito www.cagliariportaaporta.it e sull’app AligApp, oppure inquadrare il QR code per accedere direttamente alla sezione dedicata all’Ecobolario e ai suoi contenuti aggiornati.

Gli utenti che preferiscono la versione cartacea possono ritirarla presso il Centro informazioni in viale Ciusa 133. Gli operatori sono a disposizione anche al numero verde 800.533.122 per ogni chiarimento.

Scarica subito l’Ecobolario e aiutaci a raggiungere l’obiettivo dell’80% di raccolta differenziata. Differenziamo insieme, di più e meglio.