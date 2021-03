“A Cagliari contagi in aumento, ma niente pressione negli ospedali”

“Quella di Sant’Efisio non è la notizia che avrei dovuto dare. Le mie prime due feste di Sant’Efisio da sindaco sono state condizionate dall’epidemia, mi spiace molto per i fedeli non solo per quelli dai cagliaritani, ma di tutta la Sardegna”. Così il sindaco Paolo Truzzu a Radio Casteddu.

“Bene i due nuovi hub vaccinali”, ha dichiarato il primo cittadino, “mi fa piacere perché avremo la possibilità di aumentare il numero dei vaccini. In città sono aumentati i numeri, ma non c’è pressione negli ospedali. Non ci deve far star sereni, dobbiamo fare abbastanza attenzione e dobbiamo tenere dei comportamenti corretti e responsabili.

Non sono immunologo, ma sono osservatore della realtà la maggior parte dei cagliaritani ha rispettato le regole, eccetto casi sporadici. Le cifre dicono che ci siamo comportati bene, abbiamo 150 mila abitanti più i 70 mila che entrano quotidianamente e solo il 3 % dei positivi. Sono numeri bassissimi.

Io credo che i casi di contagio siano dati non tanto dalle passeggiate o dalle persone sedute ai tavolini ma dagli assembramenti nelle case”.

