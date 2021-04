A 85 anni fermato due volte con le prostitute: “È colpa del vaccino Covid”

Fermato per ben due volte con le prostitute, il protagonista della vicenda è un anziano di ottantacinque anni. Il fatto, come riporta anche Fanpage, è avvenuto a Eboli. L’arzillo 85enne è stato beccato, per ben due volte nel giro di appena un’ora e mezza sul litorale dalla polizia Municipale mentre era in compagnia di prostitute. La scusa? “È colpa del vaccino Covid”. Gli agenti, ovviamente, non gli hanno creduto e, dopo un sorriso, l’hanno ovviamente multato, due volte, per violazione delle norme anti contagio: dovrà pagare poco più di mille euro. Ma l’uomo non si è perso d’animo: “Comunque – ha detto – sono soldi ben spesi”.