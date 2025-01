Una notte terribile per una donna di 83 anni di Terni. La donna è stata aggredita e sfregiata al viso mentre dormiva. L’aggressore, alto e giovane, è fuggito dalla finestra. L’anziana è stata colpita ripetutamente per 77 volte con un coltello e ha riportate ferite che le sono costate 100 punti di sutura. La donna è riuscita a chiedere aiuto battendo al muro con la scopa, richiamando l’attenzione dei vicini. Non si sa il motivo della brutale aggressione: visto il bottino modesto, ovvero l’anello che la donna portava al dito, gli inquirenti tendono ad escludere il movente della rapina e propendono per un regolamento di conti. La donna nelle scorse settimane aveva già segnalato varie presenze considerate “strane” nei paraggi del suo condominio. I Ris sono al lavoro nella casa della signora per i rilievi che possano fornire elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto e soprattutto perché.