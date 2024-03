8 marzo, la Sardegna si ferma: contro femminicidi e patriarcato, per la parità e la dignità delle donne

La Sardegna si ferma, come il resto d’Italia, per una festa della donna che, nel 2024, ricorda drammaticamente come la strada da fare verso la parità sia ancora lunga e complicata. Nell’isola oggi sarà sciopero generale, come nel resto d’Italia, con cortei e stop da nord a sud. Ma anche della scuola, della sanità, e di vari settori produttivi per protestare contro il patriarcato, contro i femminicidi, per la parità di genere, la parità salariale”, e per il salario minimo o contro l’autonomia differenziata. Tante motivazioni per numerose sigle aderenti alla mobilitazioni: Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Uiltec Uil.

L’agitazione sindacale coinvolge tutti i gradi di istruzione, dall’asilo nido all’università. La Flc Cgil ha proclamato un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale della scuola statale e non, dell’università, della ricerca, dell’Afam e della formazione professionale.

Un modo concreto per attirare l’attenzione sulla triste realtà del mondo femminile: poco da festeggiare, tanto da conquistare, anche in termini di diritti di base, per esempio quello ancora violato alla parità salariale.