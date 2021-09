59° Premio Regionale Sardo di allevamento equino: il campione è Cloes

Un’edizione molto partecipata quella del 59° Premio Regionale Sardo che si è tenuto nell’azienda Agris di Tanca Regia (Abbasanta). I 287 cavalli iscritti testimoniano di un allevamento che nonostante il Covid ha retto bene ed è in crescita come numeri. Domenica si è disputata la giornata finale della manifestazione organizzata dall’Agenzia Agris Sardegna-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Sardegna, sotto l’egida del Mipaaf.

Il nuovo campione regionale sardo è Cloes, sella italiano da Clarimo e Nora De Bois (da Orame) allevata da Raffaele Mulas di Capoterra e presentata da Pietro Arba. La cavalla di tre anni ha vinto la combinata, che metteva insieme i risultati del salto in libertà, dove è arrivata seconda, e della prova morfo-attitudinale, dove è arrivata terza.

Cloes ha totalizzato 237,6 punti. Alle sue spalle Coupe de Rain, allevata da Enrico Olla e di proprietà di Giangavino Serra, presentato da Antonio Niedda. Terzo posto per Hannibal Lecter, allevato da Antonio Piras e di proprietà di Enrica Dettori, presentato da Riccardo Dettori

Il salto in libertà (quello senza cavaliere) è stato vinto per i sella italiano da Campidanu, allevato da Efisio Lepori di Santa Giusta e presentato da Agostino Mascia. Fra gli anglo arabi di tre anni successo per Coro Eranu, allevato da Luigu Ladu di Benetutti e presentato da Andrea Pes.

Per quanto riguarda i due anni, da segnalare il primo posto nella prova di attitudine al salto di Deboi, allevata e presentata da Leonardo Galleri di Villanova Monteleone. Il migliore degli anglo arabi è stato invece Doria di Francesco Murgia, ma sempre di Villanova Monteleone.