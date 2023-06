50 metri di tubazioni abusive, pensionato denunciato per furto di acqua a Pauli Arbarei.

I carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno denunciato ieri a Pauli Arbarei per furto aggravato un pensionato settantenne, molto noto in paese. A conclusione di alcuni accertamenti svolti, sono emersi chiari indizi di responsabilità a carico dell’anziano in merito ad un furto di acqua compiuto ai danni della rete idrica comunale. Nelle settimane precedenti, infatti, l’uomo avrebbe fatto predisporre un allaccio abusivo ai tubi di distribuzione pubblica, allo scopo di irrigare i propri fondi agricoli. La situazione originaria delle condotte è già stata ripristinata a cura del locale ufficio tecnico, tramite smontaggio di tutto l’impianto per circa 50 metri di tubazioni e pompe che sono state poste sotto sequestro e affidate dai carabinieri in custodia giudiziale alla persona denunciata.