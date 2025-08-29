Durante il mese di luglio, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa, in stretta collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato 3 uomini poiché indiziati di essere responsabili di 2 furti perpetrati con il metodo della “spaccata” in danno di 2 esercizi commerciali della Provincia di Cagliari.

A conclusione di minuziosi accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Sassari, supportati dai colleghi del Nucleo Investigativo di Cagliari e da quelli della Compagnia di Cagliari, il Tribunale di Sassari ha applicato ai 3 uomini la misura cautelare della detenzione in carcere poiché gravemente sospettati di essere responsabili di 27 furti perpetrati in numerosi Comuni delle Province di Cagliari e Sassari, nel periodo compreso tra marzo 2024 e gennaio 2025.

In particolare i 3 uomini sono sospettati di essere responsabili dell’ondata di furti commessi in rapida successione dal 18.03.2024 al 25.01.2025 prendendo di mira anche noti esercizi commerciali quali i punti vendita del supermercato Tuttigiorni di Sassari e Cagliari e il negozio Apple di Sassari, oltre che tentando di colpire le filiali del Banco di Sardegna di Trinità D’Agultu, Tissie Uri.

Dall’attività d’indagine condotta è emerso un modus operandi ricorrente, infatti gli indiziati solitamente eseguivano, nel corso delle giornate precedenti al furto e a bordo di un’autovettura noleggiata, un attento sopralluogo presso gli esercizi commerciali da colpire.

Poco prima del furto gli uomini erano soliti rubare in loco due autovetture, nello specifico un’Alfa Romeo Giulietta utilizzata per darsi alla fuga e un’altra autovettura o un furgone da impiegare come ariete per sfondare le vetrate delle attività commerciali.

Successivamente, una volta danneggiata in modo grave la vetrata d’ingresso, gli stessi impiegavano alcune funi di grosse dimensioni che, una volta legate alle autovetture, servivano per sradicare le casseforti dal loro alloggiamento di sicurezza.

Nel complesso è stato stimato che i furti hanno consentito agli indagati di asportare beni e denaro per un ammontare complessivo del valore di circa 330.000 euro.

In ragione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sassari su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari che ha condotto le indagini, i 3 uomini rimangono ristretti presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”.