23enne viene picchiato e finisce in coma, arrestato un sospettato

Ancora da chiarire ciò che ha portato al pestaggio di un ragazzo di 23 anni in zona Darsena a Milano. Il giovane è stato ritrovato a terra agonizzante da un uomo che passava lì all’alba, ed è ora ricoverato in coma farmacologico al Policlinico del capoluogo lombardo, dopo essere stato subito soccorso sul posto dagli operatori del 118. I carabinieri, per questa tremenda aggressione, hanno fermato un ragazzo di tunisino di 28 anni, che avrebbe motivato il gesto come difesa di una donna che il giovane stava importunando, ma questa versione non ha al momento alcun reale riscontro e si crede fossero entrambi sotto effetto dell’alcool. Il 28enne è stato arrestato e si trova ora nel carcere di San Vittore.