Ztl a Cagliari, occhio alle multe: si accendono i pannelli nei varchi del centro storico

Ztl a Cagliari, si accendono i pannelli a messaggio nei varchi del centro storico.

Le telecamere erano già accese, ma ora ecco i pannelli che segnalano gli stop e l’entrata in vigore degli orari di divieto di accesso per i veicoli non autorizzati a Villanova, Marina Stampace e Castello. E presto, dopo il controllo effettuato direttamente ai varchi dalla polizia municipale che dovrà verificare l’effettivo funzionamento delle procedure, le telecamere potranno far scattare le sanzioni automatizzate.

Gli uffici hanno prima dovuto aggiornare il sistema automatico di rilascio dei pass: sono state inserite nel sistema le targhe dei residenti autorizzati e sono state caricate sulla telecamera in modo che questa possa riconoscerle e farle passare indenni al varco. In questi mesi durante le fasi di verifica sono venute fuori delle discrepanze. Ma ora i problemi sono stati risolti, e terminate le prove, oggi pannelli a messaggio sono stati sincronizzati con gli orari e accesi e tra qualche giorno partirà la fase sperimentale con la polizia municipale ai varchi. Dopodiché partiranno anche le sanzioni automatizzate per i trasgressori.