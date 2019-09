Zona franca in Sardegna, venerdì maxi manifestazione a Cagliari: “La aspettiamo da vent’anni, basta chiacchiere”

Si torna a parlare di Zona Franca in Sardegna. Il Comitato Spontaneo Popolare per per l’applicazione del D.Lgs 75/98, informa che il 13 settembre 2019 alle ore 10,00 ci sarà una manifestazione sotto il palazzo del Consiglio Regionale in via Roma a Cagliari, per esigere quanto dovuto al popolo Sardo da 21 anni, l’applicazione del D.Lgs appunto.

” Il decreto non è un punto di vista o una scuola di pensiero, è legge di rango costituzionale, ai sensi dell’art.12 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla sua applicazione scaturiscono benefici socio-economici per la Sardegna e per chi la abita. Il Comitato questo si propone, l’attuazione che da 21 anni è chiusa in un cassetto, come da decreto legislativo è fatto obbligo osservarla e farla osservare, ma di fatto è spesso in balia di una classe politica che la cavalca in periodo elettorale. Questo evento si prospetta ancora più importante visti gli ultimi sviluppi della crisi di Governo e il totale silenzio delle Istituzioni Sarde relativamente all’applicazione del regime di Zona Franca”.