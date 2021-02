Zona bianca a Cagliari e in Sardegna? “C’è la variante inglese, serve più prudenza”

La Sardegna ha numeri da zona bianca ma la variante inglese, già accertata in varie città, preoccupa. A Cagliari ancora zero casi, ma il sindaco Paolo Truzzu invita alla prudenza: “Ho sempre detto che i numeri in città sono molto buoni ma oggi non parlerei di zona bianca. È certa la presenza della variante inglese e serve una dose di prudenza in più”. Niente liberi tutti, quindi? “Non l’ho mai detto e non penso che se ne possa parlare. Ma si deve agire in maniera diversa, è assurdo che si debba controllare una quantità di persone in giro nel weekend con poche forze dell’ordine a disposizione. Meglio i locali aperti sino alle 22 con gente ai tavoli in maniera contingentata, piuttosto che tutti ammassati in giro”, osserva il sindaco.

“Penso che l’attività di screening del prossimo weekend a Cagliari possa fornirci un’importante cartina tornasole. Se avremo pochi o pochissimo casi daremo più tranquillità a tutti”.