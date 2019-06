Zoffili, Lega: “Dedico la vittoria di Cagliari alla bimba rom uccisa dai genitori a Giorgino”

“Dedico la vittoria di Cagliari a Esperanza, bimba rom di 20 mesi, uccisa dai genitori a Giorgino. Gliela voglio dedicare perché queste sono cose che non devono più accadere. La Lega a Cagliari si occuperà di sicurezza”. Così Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega, saluta la vittoria di Paolo Truzzu alle comunali cagliaritane. La notizia su Agi e Ansa.

La Lega entra per la prima volta, con due consiglieri, nel consiglio comunale cagliaritano. “Nonostante gli attacchi e tutto cio’ che ha tirato fuori Zedda, in questo momento, come Lega, partendo da zero – ha aggiunto Zoffili – abbiamo un gruppo consiliare in Regione, un presidente del Consiglio regionale, un gruppo in Comune a Cagliari.