Zito Luvumbo in Comune ad Assemini, Puddu: “Ti sarò sempre grato per i due gol al Parma”

Attesa finita per i tifosi del Cagliari: al via le partite ufficiali con la Coppa Italia e presto il fischio d’inizio della serie A. Intanto in Comune si presenta Zito Luvumbo e il primo cittadino Mario Puddu non perde occasione per dire al campione “ti sarò per sempre grato per i due gol al Parma”. Tutti tifosi del Cagliari calcio, i beniamini sardi del pallone non passano di certo inosservati nemmeno quando devono sbrigare impegni comuni, di routine come quelli di ritirare alcuni documenti. È così è successo a Luvumbo che si è recato in Comune essendo residente ad Assemini. Il sindaco, che mai ha nascosto di essere uno dei più grandi fans del Cagliari ha ringraziato il giocatore per le storiche reti segnate contro il Parma e ha aggiunto: “Ovviamente spero ne faccia tanti altri e altrettanto importanti”.