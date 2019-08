Zingaretti ha carta bianca per negoziare con M5s. Calenda lascia il Pd

La riunione dei capigruppo non ha sciolto i nodi per il Conte-bis. Il capo politico M5s: “Pensate a soluzioni, non a colpire me”. Il nodo è sempre quello del vicepremier: i dem ne vogliono uno solo che sia loro espressione. Calenda lascia il Pd: “Con M5s abbiamo valori opposti”