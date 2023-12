Zero spazi per grandi eventi ed emergenza concerti a Cagliari: caos a Capodanno, mentre le star scappano a Pula

È una vera e propria emergenza quella della mancanza degli spazi per i grandi eventi in città. In attesa del futuro stadio e del futuro palazzetto dello Sport gestire uno spettacolo di alto livello a Cagliari è un’impresa titanica. Proprio la mancanza di spazi adeguati sta complicando l’organizzazione del Capodanno, in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Dopo Sassari, Alghero e Olbia anche Nuoro a Castelsardo hanno i nomi (Noemi e Mahmood), manca Cagliari che lo scorso anno aveva organizzato la conferenza stampa di presentazione il primo giorno di dicembre, aspetta ancora. Marco Mengoni, il cantante scelto dalla giunta Truzzu, non ha ancora firmato ufficialmente il contratto e c’è ancora incertezza sull’ubicazione del palco. Piazza dei Centomila oppure Fiera? Questo il dubbio, dopo le perplessità sollevate dalla Prefettura, secondo cui Mengoni potrebbe richiamare anche più persone rispetto a quanto fece Blanco lo scorso anno tra via Roma e il largo Carlo Felice, (sede quest’anno scartata per scongiurare il rischio di appesantire una viabilità cittadina già penalizzata dai numerosi lavori in corso in città), complicando la gestione della sicurezza.

Questo perché gli spazi per contenere decine di migliaia di persone in città languono, compreso lo stadio provvisorio che ha una capienza inferiore a quella della Fiera. E così Cagliari è fuori dal circuito dei grandi concerti. E i big della musica snobbano il capoluogo. Sabato 3 agosto 2024 Sting si esibirà alla Forte Arena. E por ascoltare i successi più amati come “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” e altre canzoni iconiche della celebre rockstar, i cagliaritani, che erano stati stregati da Sting proprio in un celebre concerto all’Anfiteatro romano, dovranno prendere l’auto e spostarsi a Santa Margherita di Pula.