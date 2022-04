Zen, a soli 8 mesi colpito da una malattia mortale: via alla raccolta fondi.

L’ appello di Simona: “Ciao, mi chiamo Zen, ho appena 8 mesi. Da circa qualche settimana sono molto anemico .. purtroppo ho una malattia mortale. La mia mamma Simona prima di trovare me aveva un altro gatto che è morto purtroppo per una complicazione alle vie urinarie.

Io sono entrato nella loro vita per darle gioia e invece, purtroppo , sono ammalato.

Posso guarire con una cura, la cura è molto costosa e da sola non riuscirò mai.

La mia mamma “Simona ” sta facendo dei grossi sacrifici per me, proprio ieri ha speso 150 € per una trasfusione in più con piccole donazioni è riuscita a comprare la prima dose per la mia cura.

Vi chiediamo con il cuore in mano un aiuto, una piccola donazione, fate voi. La vostra donazione può darmi vita e rendere i vostri cuori gioiosi. Capiamo che il periodo non è dei migliori , ma infondo , ci sono ancora delle persone che aiutano il prossimo.

Condividete la mia richiesta e soprattutto se avete la possibilità di donare oppure avete qualche fiala è ben accetta.

Vi ringrazio di cuore.

Se vuoi aiutarmi puoi fare una ricarica post pay intestata Simona Dettori numero carta 4023601005540877

Dttsmn77a55h118d

Potete anche farmi un bonifico bancario.

Iban It24b0760104800000057948358

Intestato a Simona Dettori ,causale donazione Zen”

