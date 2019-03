Zedda si dimette dalla Città Metropolitana ma nomina Francesco Lilliu del Pd vicesindaco “operativo”

Il Sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, ha preso ufficialmente congedo dai due organi. Il mandato del Sindaco terminerà infatti tra pochi giorni, il 31 marzo prossimo, momento in cui le dimissioni da Sindaco di Cagliari diventeranno effettive.

In apertura dei lavori del Consiglio metropolitano, il Vicesindaco Fabrizio Rodin ha presentato le proprie dimissioni, in quanto componente del consiglio comunale di Cagliari che sarà sciolto a breve per le dimissioni del Sindaco. Ha ringraziato il Sindaco per la fiducia accordata e il Consiglio e i dipendenti per il clima di collaborazione in cui ha potuto svolgere il proprio ruolo.

Il Sindaco metropolitano ha accolto le dimissioni e, dopo aver spiegato come lo scioglimento del consiglio comunale di Cagliari comporti la decadenza dei consiglieri metropolitani componenti dello stesso, ha salutato i consiglieri e le consigliere, i dipendenti della Città Metropolitana e ha ringraziato per il lavoro svolto in piena collaborazione.

Il Sindaco ha successivamente conferito la delega di Vicesindaco a Francesco Lilliu, consigliere delegato in materia di Pianificazione strategica, Politiche europee e Innovazione. Tale nomina, consentirà, a norma di legge e di statuto, che il Vicesindaco possa guidare l’ente fino alla proclamazione del nuovo Sindaco di Cagliari, evitando così l’arrivo del commissario straordinario.

Il Vicesindaco Lilliu ha ringraziato il Sindaco per la fiducia accordata e il collega Rodin per l’impegno profuso, auspicando di poter proseguire proficuamente il lavoro svolto.

La seduta è proseguita con l’esame delle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Successivamente si è svolta la seduta della Conferenza Metropolitana. Al commiato del Sindaco Metropolitano con i sindaci, è seguita la comunicazione delle dimissioni del Vicesindaco Rodin e del conferimento della delega di Vicesindaco a Francesco Lilliu, invitato a prendere posto al tavolo della presidenza.

“Ringrazio il sindaco Massimo Zedda, i colleghi di consiglio e conferenza metropolitana, per la scelta fatta”, ha dichiarato, “opererò in questi mesi con metodo collegiale e reale condivisione, nel solco tracciato in questi anni”.