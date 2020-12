L’assessore Zedda a Radio CASTEDDU: “Ecco i fondi per salvare le imprese sarde e le partite Iva”

I fondi per le imprese sarde. L’annuncio dell’assessore al lavoro Alessandra Zedda a Radio Casteddu. “Attraverso l’istituzione del Fondo – ha spiegato l’assessore Zedda – vogliamo sostenere le imprese intervenendo sul taglio dell’intero costo del lavoro, abbassando imposte e tasse a loro carico, quale unico strumento che consente di salvaguardare i lavoratori e l’occupazione”.

La dotazione finanziaria complessiva è di 67 milioni di euro – di cui 26 milioni 525 mila euro a valere sul POR FSE per il periodo 2014-2020 e 40 milioni 475 mila euro a valere su fondi regionali (di cui 3 milioni di euro già erogati per ambulanti) – in favore dei soggetti particolarmente colpiti dalla pandemia causata da Covid-19.

Nello specifico i contributi verranno concessi a micro, piccole, medie imprese con almeno un dipendente, ai lavoratori titolari di partita iva residenti in Sardegna, ai titolari di imprese senza dipendenti e alle grandi imprese operanti nella filiera turistica.

“Nel 2020 un sardo su tre ha perso il lavoro”, ha dichiarato l’assessore.