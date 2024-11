Zedda: “Dal 2025 giù la Tari a Cagliari. I mastelli? Se non si usano è impossibile raggiungere livelli alti di differenziata”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 2025 l’odiosa e odiata Tari, la tassa sui rifiuti, sarà abbassata grazie alle nuove premialità che il Comune. O almeno così promette il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che si smarca dalle accuse di averla alzata e spiega il meccanismo che porterà, a suo dire, ad abbassare la Tari per i cagliaritani, che nelle scorse settimane hanno ricevuto una vera e propria mazzata, con forti aumenti nonostante la città sia decisamente sporca. “Non potevamo cambiare le regole in corsa, ormai l’aumento della Tari era stato deciso dalla giunta Truzzu e per quest’anno non potevamo intervenire. Ma ora puntiamo ad abbassare le tariffe già dall’anno prossimo se la Regione ci darà più soldi in premialità, visti i risultati raggiunti con la raccolta differenziata dei rifiuti”, spiega Zedda. Cagliari è l’unica città insieme a Trento ad aver raggiunto il 76,5% di differenziata, dunque devono darci più soldi in premialità che noi useremo per abbassare le tariffe della Tari”.

Ma i cagliaritani non ci credono più esasperati da tariffe che in nulla rispecchiano un servizio assolutamente inadeguato, che lascia la città sporca e con i mastelli in strada per tutto il giorno, come abbiamo documentato ieri con video e foto in via Dante. E proprio i mastelli sono il punto dolente della questione, ritenuti non adeguati a soddisfare il servizio di raccolta a Cagliari oltre che costosissimi: nella variazione di bilancio è previsto un milione e 800mila euro di spesa per comprarne ancora.

Zedda però il sistema mastelli lo difende con forza. “E’ l’unico modo per raggiungere quei livelli di differenziata” dice, anche se in effetti controprove non ce ne sono.