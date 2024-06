Zedda: “Cagliari rischia di perdere fondi europei, subito la giunta”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Subito la giunta comunale”. Troppe le urgenze e il rischio di perdere ingenti finanziamento. Il primo cittadino accelera sull’esecutivo. Anche grazie alla proclamazione degli eletti di oggi che ha messo nero su bianco i numeri in base ai quali sarà definito il quadro della prossima giunta comunale. Il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale è arrivato all’attenzione del Sindaco intorno alle 17 a Palazzo Bacaredda. E c’è una sorpresa nei Progressisti: contrariamente a quanto era emerso nelle prime ore dopo lo spoglio il seggio dovrebbe andare alla giovanissima Chiara Cocco e non alla giornalista Maria Francesca Chiappe (che comunque dovrebbe essere ripescata grazie all’arruolamento in giunta di qualche consigliere comunale della lista).

Sono ufficialmente eletti: Marco Benucci, Ombretta Ladu, Davide Carta, Marta Mereu, Rita Polo, Giuseppe Macciotta (Pd), Anna Puddu, Matteo Massa, Alessio Alias, Paola Mura, Chiara Cocco, Alessandro Cao (Progressisti), Giulia Andreozzi, Andrea Scano, Francesca Mulas (Avs), Michele Boero, Laura Stochino (Sinistra futura), Luisa Giua Marassi, Peppino Calledda (M5S), Marzia Cilloccu (Orizzonte comune), Giovanni Porrà (Cagliari avanti), Alessandra Zedda (coalizione centrodestra), Pierluigi Mannino, Corrado Maxia, Alessio Mereu, Stefania Loi (Fdi), Francesco Raffaele Onnis, Massimiliano Piccoi (Riformatori sardi), Edoardo Tocco, Roberta Sulis (Forza Italia), Ferdinando Secchi (Lega), Marcello Corrias (Sardegna al centro 20venti), Roberto Mura (Alleanza Sardegna), Giuseppe Farris (Civica 2024).

«L’insediamento del primo Consiglio potrebbe tenersi tra 20 giorni – ha dichiarato il primo cittadino – ma per l’interesse della città, in relazione all’indispensabile bisogno di avere una Giunta e i profili tecnico-amministrativi immediatamente operativi, intendo anticipare questa tempistica in relazione alle urgenze riguardanti la scadenza e il rischio di perdere ingenti finanziamenti europei».