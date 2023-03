“Zampe matte”, il rifugio apre una raccolta fondi dopo l’incendio

RADIO ZAMPETTA SARDA; IL RIFUGIO ZAMPE MATTE DI FLUMINI,DOPO L’ INCENDIO APRE UNA RACCOLTA FONDI GOFUNDME

L’ appello della presidente Antonella Zonca dell ‘ Associazione Zampe Matte Onlus di Flumini di Quartu, per i tanti mici ospiti del rifugio.

” Una settimana fa il rifugio è stato circondato dalle fiamme, abbiamo la necessità di metterlo in sicurezza perché con l’ arrivo della calda stagione dobbiamo essere pronte a intervenire tempestivamente da eventuali incendi.

Servono cisterne da 500 litri per posizionarle in tutto il perimetro del rifugio.”

Continua la presidente del rifugio che accoglie gatti con patologie.

” Anche il frangivento è stato intaccato dalle fiamme, inoltre servono pappe, i mici sono tantissimi, nel rifugio 112 e i gatti che accudisco fuori sono circa 160, le femmine tutte sterilizzate.

Sono graditi anche detersivi, disinfettanti, tutto quello che è utile per i piccoli del rifugio.”

Abbiamo aperto una raccolta fondi GoFundMe per sostenere oltre alle spese di messa in sicurezza del rifugio, anche per quelle veterinarie, acquisto farmaci e sterilizzazioni.

Abbiamo pubblicato la foto del gattino con il tumore.

Per chi volesse contribuire a sostenere l’ Associazione Zampe Matte Onlus :

https://gofund.me/70728267

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

[email protected]

Grazie di cuore a chi ci tenderà una mano.

