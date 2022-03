Yoshi, portato via dal canile perchè si stava lasciando morire: adottiamo questo dolcissimo incrocio pitbull

Gianluca Mancuso di Barisardo si occupa di animali maltrattati e segnati da cattiveria e indifferenza, per i quali ora si cerca una casa e tanto amore.Oggi vi presentiamo Yoshi, pronto per l’ adozione è stato tolto dal canile perché si stava lasciando morire.

Yoshi è un dolcissimo incrocio pitbull di 2 anni circa. Tolto dal canile perché si deprimeva e continuava a dimagrire, ora sta prendendo fiducia nella vita e nelle persone, è dolcissimo con i bambini.

Negativo a leishmania ed ehrlichia.

Si trova in Sardegna e aspetta con speranza una famiglia che si innamori di lui. Ceduto dopo colloquio di preaffido in tutta Italia.

Info: 3273117673..

Lasciate un messaggio di presentazione whatsapp

