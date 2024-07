Yoga in sardo? È possibile: a Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda ha organizzato la prima lezione in limba

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quante volte si sente dire: “Il sardo non si può usare in certi contesti. Non abbiamo un linguaggio tecnico per alcuni discorsi”? L’11 luglio 2024 è stata una giornata in qualche modo storica: Assemblea Natzionale Sarda, con la sua Assemblea Territoriale Aristanis, nella cornice di Putzu Idu (Comune di San Vero Milis) ha dato vita alla prima lezione di yoga interamente in sardo, contro ogni pregiudizio e luogo comune, e da ora in poi tutti i sardofoni potranno finalmente fare yoga nella propria lingua.