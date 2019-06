World Travel Awards, in Sardegna il miglior Green Resort d’Europa

Si è riunito a Madeira (Portogallo) l’olimpo del turismo internazionale: i World Travel Award, i premi più ambiti dal mondo dei viaggi, hanno incoronato ilResort Valle dell’Erica “Europes’s Leading Green Resort”,ovvero migliore green resort d’Europa nel 2019. Appena annunciati nel corso di una serata di gala che si è tenuta il 10 giugno al Belmond Reid’s Palace, gli oscar del turismo hanno coinvolto oltre 600 hotel finalisti, tutti oggetto di una dettagliata valutazione di merito da parte di una giuria rigorosissima di esperti e professionisti.

Un grande traguardo per l’elegante resort dall’anima eco della collezioneDelphina hotels & resorts, situato a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, nel Nord Sardegna e pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Immerso in 28 ettari di parco, tra arbusti e essenze mediterranee, davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di fine sabbia bianca, si affaccia sul Parco Marino internazionale “Bocche di Bonifacio” dell’Arcipelago di La Maddalena e della Corsica.

“Fin da bambini nostro padre ci ha educati a un senso di responsabilità nei confronti dell’isola in cui viviamo, i mari che la circondano e le persone, gli animali e le piante”ha detto Elena Muntoni, Brand Manager di Delphina hotels & resorts.“Vincere questo premio per il Resort Valle dell’Erica, il nostro fiore all’occhiello, è più che un semplice riconoscimento. E’ la conferma dei risultati che la nostra famiglia ha cercato di raggiungere in oltre un quarto di secolo e ci aiuta a orientare le nostre azioni future “.

Il Resort Valle dell’Erica, così come tutti gli hotel di Delphina hotels & resorts, sono di proprietà, gestiti e commercializzati direttamente da due famiglie galluresi, attenti alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui sono nati e tuttora vivono. Un progetto che nasce dalla natura e diventa ospitalità mediterranea autentica nel Nord Sardegna con 12 hotel, 2 residence e prestigiose ville, presente fin dalla fase di progettazione delle strutture, quando nella mente del presidente e costruttore Francesco Muntoni le camere assumono le sembianze di edifici bassi e defilati che si integrano perfettamente nel paesaggio circostante.

“Ricordo che fin dall’inizio dell’impresa di costruzioni, negli anni 70, mio fratello Francesco era fortemente determinato, insieme al socio Tore Peru, a fare in modo che ogni singola costruzione si inserisse armoniosamente nella natura circostante, come se ci fosse sempre stata.”Ha dichiarato Marco Muntoni, Amministratore Delegato Delphina.“Ciò significava fare minuziosi rilievi per salvaguardare ogni singolo alberello, utilizzare pietre e materiali locali e mantenere altezze basse, rigorosamente provate in anticipo con sagome di legno e canne. Nei decenni successivi abbiamo sempre seguito con entusiasmo questo indirizzo “visionario” di sostenibilità,non solo nelle nuove realizzazioni ma anche nella gestione degli hotel e resort Delphina.”

E sul Europe’s leading Green Resort dice“Oggi questo premio è un grande riconoscimento per il lavoro di una vita dei due fondatori.Dedichiamo questo premio anche a tutti i bravi collaboratori che hanno contribuito a questo successo e alla memoria di Popò Vincentelli, un pioniere del turismo sardo che con lungimiranza e sensibilità ambientale iniziò a costruire la prima parte del complesso turistico di Valle dell’Erica negli anni 50.”

L’amore per l’ambiente del Resort Valle dell’Erica è rappresentato dal marchioWe Are Green®, creato e registrato da Delphina per identificare l’insieme di scelte lungimiranti e buone pratiche sostenibili svolte in tutti gli hotel. Nel 5 stelle di Santa Teresa Gallura come in tutti gli altri hotel e resort del gruppo si usa energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, mentre tutti i veicoli usati all’interno dei resort sono elettrici, ricaricati sul posto. Se nel centro benessere e per la linea cortesia si utilizzano prodotti eco-bio e senza parabeni, i prodotti per la pulizia ordinaria sono Ecolabel. Sulle tavole ad essere protagonisti sono i piatti preparati con prodotti a km zero, nel rispetto del marchioGenuin Local Food Oriented®e le cannucce sono biodegradabili. Per la stampa ordinaria si usa carta riciclata e gli inchiostri sono privi di oli minerali, mentre i cataloghi, con copertina di pellicola ecologica, sono interamente riciclabili nella carta. Un grande passo avanti è stato fatto con la rimozione della plastica monouso ed il progressivo abbandono delle bottiglie di plastica in favore delle bottiglie di vetro a rendere.

Delphina hotels & resorts è anche Corporate Golden Donor del FAI, il Fondo per l’ambiente italiano, che lavora per la protezione della bellezza, della cultura e del patrimonio naturale del paese. Un impegno preso in ogni singolo hotel, che va oltre l’energia e i prodotti sostenibili. Importante laresponsabilità socialee il sostegno del territorio con la predilezione di manufatti realizzati da aziende sarde per l’arredamento e il decor, la promozione di eventi culturali ed escursioni che valorizzano la natura, la storia e l’archeologia. Visite guidate da persone del posto consentono agli ospiti di apprezzare e comprendere la natura e le tradizioni delle comunità dell’isola.