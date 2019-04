Whatsapp non funziona, Facebook e Instagram in down: la domenica nera dei social

Facebook,Instagram e Whatsapp sono in down in tutto il Mondo. Segnalazioni da parte degli utenti anche in Italia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Problemi per Instagram e Faceook, in down dalle ore 12,30 del 14 aprile. Molti utenti si lamentano su internet e sui social di problemi con le tre piattaforme. Dalla possibilità di commentare, postare status e immagini, a richieste di attivare i cookies fino al caricamento lento delle pagine. La situazione è in evoluzione e anche numerosi utenti italiani hanno segnalato di aver Facebook, Instagram e Whatsapp in down. Whatsapp dovrebbe anche essere influenzato dai problemi. L’azienda non ha ancora comunicato nulla, anche se è certo che i tecnici siano già al lavoro per individuare cause e possibili soluzioni.