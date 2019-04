 Whatsapp non funziona, anche Facebook e Instagram sono stati down in tutto il mondo: cosa è successo

Whatsapp non funziona, anche Facebook e Instagram sono stati down in tutto il mondo. Italia compresa. Panico per oltre due ore e mezza in Internet, mentre sul ‘superstite’ Twitter (che non fa parte della galassia Facebook Inc.) corre l’ironia. Lo rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “I problemi, in via di risoluzione dalle 15, sono partiti intorno alle 12 di oggi: tanti gli utenti che hanno segnalato il malfunzionamento dei social che fanno capo al colosso di Mark Zuckerberg. In molti hanno registrato rallentamenti, in diversi casi un vero e proprio blocco delle piattaforme. Nessun commento o spiegazione, per il momento, arriva dai canali ufficiali di Menlo Park.

Aggiornamento: intorno alle 15, la situazione sembra gradualmente migliorare, inizialmente da cellulare per tutti e tre i social. Le segnalazioni sul sito Downdetector.it., che monitora le difficoltà palesate dagli utenti, sono in calo. I problemi, tuttavia persistono in alcune aree, mentre servono diversi minuti perché la situazione si stabilizzi per i computer fissi (anche Whatsapp web è tornato a funzionare)”.