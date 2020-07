Walter Rebel: “Io, travolto fuori dalla mia officina in viale Elmas: gambe fratturate ma ho rischiato di morire”

È Walter Carta, mister “Rebel” per tutti, 58 anni, la vittima dell’incidente avvenuto stamattina in viale Elmas a Cagliari. Un 66enne al volante di una Opel, stando alla ricostruzione della polizia Municipale, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro tre auto in sosta. Una di queste era la Simca Ariane 1959 di Carta. A causa dell’impatto, la vettura si è spostata, andando a colpire in pieno il cinquantottenne. È proprio lui, famosissimo per i suoi dipinti con l’aerografo tanto sulle carrozzerie di auto e moto quanto sui corpi di molte modelle, da uno dei letti del reparto della Clinica ortopedica dell’ospedale Marino di Cagliari, a raccontare quei paurosi momenti e a fare la conta dei danni, tanto dell’auto quanto del suo corpo: “Erano le 10:20, sono uscito un attimo dall’officina per prendere un po’ di materiale dalla mia moto. Ho sentito un boato molto forte, ero anche chinato e il muso della mia auto avrebbe potuto colpirmi in pieno alla testa”. È andata un po’ “meglio”, se così si può dire: “Le mie gambe sono rimaste schiacciate, poi sono caduto sull’asfalto. Ho perso anche sangue, ma non molto”. I dolori, molto forti, sono dalle ginocchia in giù: “La gamba sinistra dovrà essere operata per via di una grave frattura, quella alla gamba destra è più semplice”, spiega Walter Carta, “penso che sarò operato nelle prossime ore”.

Certo, sarebbe potuta andare peggio: “Sono stati minuti lunghissimi e tremendi, ho rischiato di morire ma, grazie al cielo, sono ancora qui e lo posso raccontare. Più che a me”, confida, “penso ai danni subiti dalla mia vettura, è storica. So che l’uomo che ha provocato l’incidente ha avuto un trauma cranico, spero che stia bene”.