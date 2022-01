Vuole vedere il mare di Alghero, i volontari dal cuore d’oro esaudiscono il desiderio di una nonnina

Storie di solidarietà e speranza in un fine gennaio ancora a tinte grigie per colpa del Coronavirus. Ad Alghero, una nonnina allettata ha chiesto a due volontari dell’Avos di Bono di poter vedere il mare. Il gruppo di giovani dell’associazione di soccorso l’aveva raggiunta nella sua abitazione per portarla a fare una visita. L’anziana, “zia” Rosalia, ne ha approfittato e ha chiesto se fosse possibile evadere da quelle quattro mura nelle quali si sentiva ogni giorno più stretta. E i giovani hanno deciso di esaudire il suo desiderio. L’hanno fatta salire sopra la lettiga e, dopo un breve viaggio, l’hanno portata nella zona est di Alghero, al Lido, zona conosciuta per le passeggiate e la movida notturna: “L’abbiamo fatta scendere con la lettiga e zia Rosalia ha potuto vedere il mare”. Pochi ma intensi minuti, prima di essere riaccompagnata in totale sicurezza nella sua abitazione. “Grazie, ragazzi, per questo bellissimo gesto”.