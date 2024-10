Vuole un prestito ma perde duemila euro, 71enne di Gonnosfanadiga truffato da un trio di furbetti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gonnosfanadiga, 8 ottobre 2024 – Al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia-querela presentata da un pensionato di 71 anni, i militari della Stazione Carabinieri di Gonnosfanadiga hanno denunciato in stato di libertà tre persone per truffa.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un residente del comune, che aveva richiesto un prestito di 5.000 euro tramite una piattaforma online. Il querelante, in cerca di un finanziamento, aveva aderito a un’offerta pubblicata dalla presunta società “Group-Service”, poi rivelatasi inesistente. Attraverso artifizi e raggiri, i truffatori lo avevano indotto a effettuare tre ricariche su carte Postepay intestate ai denunciati, per un totale di 1.939,80 euro, senza mai erogare il prestito promesso.

Gli indagati, individuati grazie a riscontri probatori raccolti dai militari, sono un uomo di 78 anni residente a Palmi (RC), un uomo di 43 anni residente a Cisterna di Latina (LT), e una donna di 81 anni di Torre Annunziata (NA).

Consigli utili contro le Truffe online

* Verifica sempre l’affidabilità delle offerte: Prima di accettare un’offerta di finanziamento, verifica la società tramite ricerche online, controlla che disponga di una sede fisica e faccia riferimento ad un circuito bancario affidabile.

* Diffida di offerte troppo vantaggiose: Se una proposta di finanziamento o un’offerta sembra eccessivamente conveniente rispetto alle condizioni di mercato, potrebbe trattarsi di una truffa. Ricorda che nessuna banca o finanziaria seria offre prestiti a condizioni incredibilmente favorevoli senza adeguate verifiche. Prenditi sempre il tempo per confrontare le offerte e, in caso di dubbi, evita di procedere con transazioni economiche.

* Non inviare denaro tramite ricariche prepagate: Evita di trasferire denaro attraverso ricariche su carte prepagate, nessun istituto di credito serio potrebbe avanzare questo tipo di richiesta.

* Diffida di richieste urgenti di pagamento: Le truffe spesso si basano su un senso di urgenza. Prendi tempo per riflettere e non cedere alla pressione.

* Contatta le autorità in caso di dubbio: Se sospetti di essere vittima di una truffa, contatta immediatamente il numero di emergenza 112 o rivolgiti alla tua stazione dei Carabinieri.

Questi consigli sono fondamentali per prevenire truffe e proteggere i cittadini, specialmente gli anziani, da malintenzionati. I Carabinieri continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.