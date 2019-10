Vortice ciclonico punta l’Italia: “Previsti rovesci e temporali in Sardegna”. Allerta meteo della Protezione Civile, e anche i siti specializzati confermano le previsioni. Sul nostro giornale partner Quotidiano.net gli ultimi aggiornamenti: “Oggi primi segnali del nuovo peggioramento con rovesci e temporali attesi a fine giornata su Sardegna e tra Ponente Ligure e Piemonte occidentale” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com -. Altrove sole prevalente salvo nebbie o nubi basse su Valpadana e lungo le coste adriatiche soprattutto al mattino e di nuovo dalla sera. Sarà tuttavia giovedì che il maltempo entrerà nel vivo con piogge e rovesci diffusi ancora una volta al Nord Ovest, in successiva estensione alle centrali tirreniche e alla Sicilia entro fine giornata. Proprio sull’Isola saranno possibili fenomeni anche intensi a carattere di nubifragio, così come su Lazio, Toscana e purtroppo ancora una volta sulla Liguria e sul Piemonte settentrionale ed occidentale”.