Volo Cagliari-Pisa in ritardo di cinque ore, una coppia fa causa a Ryanair e intasca 500 euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una coppia di viaggiatori ha ricevuto 500 euro per volo in ritardo Ryanair Cagliari-Pisa. Il giudice di pace di Cagliari ha emesso una sentenza significativa in merito al diritto dei passeggeri aerei in caso di ritardi dei voli. La decisione è stata presa dal Giudice di Pace. Nella sentenza, si è trattato il caso di due passeggeri, una coppia di Siena, che avevano acquistato biglietti per il volo Ryanair Cagliari-Pisa, il cui ritardo superava le cinque ore. ItaliaRimborso, agendo per conto dei passeggeri, ha richiesto un rimborso di 250 euro per ciascun passeggero come compensazione pecuniaria.