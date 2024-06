Vola fuori strada con la Bmw della mamma e muore a 22 anni: Quartucciu piange Danilo Ghiani

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Danilo Ghiani, nato nel 2002 e residente a Quartucciu, nella borgata di Sant’Isidoro. È lui l’ennesima giovane vittima della strada in Sardegna. Il ragazzo era al volante dalla Bmw 320 della madre quando, sulla provinciale di Maracalagonis, ha perso il controllo ed è volato fuori strada, finendo in un terreno incolto e abbandonato. È morto tra le braccia dei soccorritori che lo stavano portando, su un’ambulanza, al Brotzu. Appena arrivato all’ospedale i medici hanno solo potuto confermare il decesso. La macchina è stata sequestrata e i carabinieri della stazione di Quartu, intervenuti sul luogo della tragedia, dovranno girare una informativa in Procura. Danilo Ghiani era solo a bordo della macchina e non risultano coinvolti altri mezzi.