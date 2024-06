Vola col Tir dal cavalcavia della Sassari-Alghero, camionista 65enne muore dopo l’arrivo dei soccorsi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morto il 65enne che, al volante del Tir di una ditta di trasporti per la quale lavorava, è precipitato da un ponte sulla Sassari-Alghero. Troppo gravi le ferite riportate: i soccorsi, andati avanti per oltre due ore, alla fine si sono purtroppo rivelati inutili. Si chiamava Sandro Ascione, viveva a Porto Torres. Pompieri e 118, anche con l’ausilio di un elicottero, erano riusciti a raggiungerlo, estraendolo dalle lamiere. La situazione è peggiorata nel giro di pochissimi minuti: sono stati vari i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica, ma il cuore del sessantacinquenne, originario di Porto Torrres, non ha più ripreso a battere. Il dramma è avvenuto al chilometro dieci della Ss 291. Il punto nel quale è precipitato il camion è stato giudicato sin da subito molto impervio e impossibile da raggiungere via terra. Il traffico ha subìto deviazioni e si sono create anche lunghe code e tappi.