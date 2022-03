Vocal fake scatena l’assalto al cibo in Sardegna, i supermercati: “Scaffali pieni anche la settimana prossima, basta allarmi”

E’ bastato un vocal fake circolato nelle chat di whatsapp di mezza Sardegna per scatenare l’assalto ai supermercati. Si parlava dello sciopero degli autotrasportatori come causa di uno svuotamento degli scaffali e invitava la gente ad accumulare scorte per evitare di trovarsi in difficoltà a causa dei mancati rifornimenti ai centri di vendita dei generi alimentari. Una psicosi infondata. In tanti ci sono cascati. Ma inutilmente. “Il picco di vendite che si è verificato ieri in Sardegna ha interessato per lo più i punti vendita fuori dai grandi centri urbani, dove si è registrata una maggiore richiesta di beni confezionati di largo consumo”, conferma Federdistribuzione, associazione nazionale che raduna quasi 2 mila punti vendita nell’Isola, “a parte pochi casi limitati in cui ci possono essere stati dei disagi, non si sono verificate particolari criticità e non prevediamo problemi di disponibilità dei prodotti a scaffale nei prossimi giorni. Occorre inoltre evitare che allarmi ingiustificati alimentino ulteriori preoccupazioni tra le persone.”