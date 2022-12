Vive per miracolo due anziane falciate sulle strisce a Villaputzu e ricoverate a Cagliari

Ne avranno per lunghi mesi e non torneranno più quelle di prima, ma se la caveranno – ed è un miracolo – le due anziane del posto falciate da un’auto mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali a Villaputzu il 24 novembre scorso.

La buona e attesa notizia è arrivata venerdì 9 dicembre: A. B., 72 anni, la più grave delle due, giunta in condizioni disperate all’ospedale Brotzu di Cagliari, con svariate fratture, tra cui al bacino, all’anca e a una gamba, e preoccupanti lesioni ed emorragie agli organi interni, dopo diversi giorni in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione, e in prognosi ovviamente riservata, si è risvegliata ed è stata trasferita nel reparto di Ortopedia: non versa più in pericolo di vita.

Lunedì’ 6 dicembre era invece già stata dimessa, dal Policlinico di Monserrato, l’amica, B. M., 75 anni: anche lei ha una prognosi pesante, ha riportato la frattura di tibia e perone dell’arto inferiore sinistro e della mano sinistra, ma è viva. Miracolate entrambe, se si pensa che la settantaduenne è stata sbalzata dalla vettura investitrice a oltre dieci metri di distanza.

L’incidente si è verificato poco prima delle 7 del mattino: le due donne stavano rientrando da una passeggiata e hanno attraversato, servendosi regolarmente delle strisce pedonali, la Statale 125 Orientale Sarda, nella periferia di Villaputzu, all’altezza degli impianti da paddle, quando sono state incomprensibilmente travolte da una macchina che procedeva in direzione di Tertenia, che certamente non andava piano e che comunque non teneva una velocità adeguata ad un tratto di strada molto frequentato e caratterizzato anche da diversi attraversamenti pedonali: nel luogo del sinistro, peraltro, è installata anche una telecamera di video-sorveglianza i cui filmati risulteranno senz’altro preziosi per ricostruire la dinamica dei fatti.

I carabinieri di San Vito hanno posto sotto sequestro il mezzo e il conducente è automaticamente indagato e dovrà rispondere di lesioni colpose stradali gravissime. I familiari della settantaduenne e la settantacinquenne, per essere assistiti, attraverso il responsabile della sede di Cagliari, dott. Michele Baldinu, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha già chiesto ai carabinieri di acquisire il verbale del sinistro e che profonderà ogni sforzo per garantire alle due signore, attraverso un congruo risarcimento, tutta l’assistenza di cui avranno bisogno nei prossimi mesi per le attività quotidiane e per la lunga riabilitazione che dovranno sostenere per cercare di recuperare quanto più possibile degli invalidanti politraumi rimediati.