“Visita oculistica urgente, a Cagliari se vuoi curarti subito paghi: 150 euro in privato e controllo al San Giovanni”

Ha parcheggiato l’auto a pochi metri dall’ingresso del San Giovanni di Dio, ha abbassato i finestrini per non boccheggiare e ha atteso, guardando ogni tanto l’orologio, che arrivasse il momento di scendere, insieme alla moglie, per andare a farle fare una “visita oculistica urgente”. Alessandro Canepa, cagliaritano, è tranquillo e spera che i medici possano fornire alla sua compagna la terapia giusta per non peggiorare. Ma la tranquillità è dovuta, principalmente, ad un particolare: “Visita fissata in una settimana. Siamo stati da un medico e abbiamo pagato 150 euro”. Soldi versati subito, dopo aver saputo che c’era uno spazio libero ad una data accettabile. “In privato, naturalmente. A pagamento tutto si fa subito. Non so nemmeno quanto avrei dovuto attendere, senza pagare. Si tratta di una visita urgente”. E, se l’urgenza è riconosciuta dal medico di famiglia, i tempi si accorciano nettamente. O, almeno, dovrebbe essere così.

“Ho visto un servizio di Casteddu Online sulle lunghe attese e ho deciso di non fare nessun tentativo. Sono scoraggiato”, ammette l’uomo, “la sanità a Cagliari funziona ma ho dovuto pagare per risolvere tutto prima e quasi subito”. La moglie otterrà le risposte mediche importanti per i suoi occhi nel giro di poche ore grazie ad un’impegnativa, ottenuta in uno studio medico di Cagliari, in tempi tutt’altro che biblici. E la paura di restare invischiati nelle liste d’attesa infinite c’è stata tutta, se la coppia ha deciso di pagare, sull’unghia, 150 euro. Una scelta dettata dalle sue possibilità economiche. Che, però, non sono le stesse per tutti, soprattutto per i tanti pensionati che prendono la minima e che fissano il calendario, giorno dopo giorno, sgranandolo quasi come un rosario, in attesa che arrivi la data della prima visita. Gratuita. E, per questo motivo, quasi sempre molto lontana.