Visita delle Delegazione tunisina a Cagliari e Senorbi

Si terrà lunedì 28 Ottobre alle ore 16,30 nella Sala del Retablo del Comune di Cagliari in via Roma, l’incontro istituzionale con i delegati del progetto internazionale “Tunisard” che, come verrà illustrato nel corso della conferenza stampa – ha il merito di aver esportato, dalla Sardegna e dall’Italia, le buone prassi di Turismo sostenibile.

Nel corso dell’incontro, rivolto anche ai Giornalisti, interverranno:

– Prof. Messaoud Yamoun – Esperto di sviluppo territoriale

– Dott. Nejib Bouabidi – Direttore dell’Università ISETT di Djerba

– Signora Olfa Geudidi – Sindaca di Ghomrassen,

– Prof. Roberto Copparoni, Presidente dell’Associazione Amici di Sardegna, capofila del progetto, Ahmed Naciri, Presidente della Rete Sarda per la Cooperazione, con Marcello Polastri, Presidente della Commissione Patrimonio del Comune di Cagliari.

A far gli onori di casa a Palazzo Bacaredda sarà il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, durante una vista guidata alla quale prenderà parte la delegazione tunisina.

Nel corso della Conferenza Stampa verranno infine illustrate, dalla Delegazione della Tunisia, le possibili strategie di collaborazione futura con la città di Cagliari e con l’intera Sardegna.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “Tunisard”, progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla Regione Sardegna, ai sensi della Legge regionale 19/96.

Nel ringraziarvi per la collaborazione, è particolarmente gradita la presenza di un Vs inviato.

Appuntamento a Lunedì 28 Ottobre, ore 16,30 al secondo piano di Palazzo Bacaredda.